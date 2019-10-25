Сущенко порадив, як запобігти поширенню фейків у ЗМІ

Журналіст Укрінформу Роман Сущенко вважає, що запобігти поширенню фейків у засобах масової інформації можна лише завдяки принциповій позиції самих журналістів і дотриманню ними професійних стандартів.

На цьому він наголосив під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене інших рецептів немає, крім того, що триматися принциповості та професійних стандартів", - сказав Сущенко.

На його переконання, кожен журналіст має сам визначатися щодо того, в яких медіа працювати, враховуючи рівень дотримання у них професійних стандартів.

"Насправді є журналісти, які пишуть, вкладають свої думки і інформують суспільство, використовуючи свої погляди та переконання і дотримуючись водночас норм, критеріїв і стандартів. А є окремо бізнес, який приносить кошти, на які ці журналісти також живуть, працюють і створюють якісь колективні речі. І от ця золота середина, вона, стосується якихось моральних речей. Тобто якщо існують певні стандарти, то, мені здається, саме журналіст має визначатися, працювати в цьому медіа чи ні", - пояснив Сущенко.

Як повідомляв Укрінформ, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.