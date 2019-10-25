Українські ЗМІ відрізняються від російських, як Сатурн і Уран - Сущенко

Журналіст Укрінформу Роман Сущенко розповів, що в ув'язненні не мав доступу до українських засобів масової інформації, а в російських ЗМІ інформація про події в Україні подавалася однобоко та переважно в ключі пропаганди.

На цьому він наголосив під час форуму National Media Talk, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Різниця між тією інформацією, яку я отримував в ув'язненні та на свободі, - величезна: це як дві різні планети - Сатурн і Уран. Тобто, та повна ізоляція, в якій я перебував, вона дуже обмежувала доступ до конкретних якихось висновків, якоїсь аналітики, тому доводилося користуватися ЗМІ, які мені надавалися. На жаль, наших ЗМІ серед них не було. На "Дзеркало тижня" мені впродовж двох місяців вдалося підписатися - там були цікаві речі, які повертали мене до життя як журналіста. Але коли це все припинилося, то доводилося користуватися однобоким висвітленням, інтерпретаціями конкретних подій, які відбувалися в Україні... Дуже багато ЗМІ в Росії існують лише у форматі пропаганди, а тому відрізнити реальний стан речей від того, що там надумано і вкладається в свідомість, дуже важко. Доводилося читати між рядками, дивитися ті чи інші передачі. Але певна можливість була. Якщо ставитися критично до всіх цих речей, то якийсь аналіз можна проводити", - зазначив Сущенко.

Водночас він додав, що в Росії все ж залишалися деякі, умовно опозиційні видання, читаючи які "певна картина складалася, у тому числі й про Україну".

"Зокрема у сфері релігії та отримання Томосу дуже фахово люди писали", - відзначив Сущенко.

Водночас він додав, що повернувшись до України, "по-перше, місяць десь приходив до тями, оскільки м'язи забули, як керувати смартфоном, клавіатуру також наново довелося згадувати".

"І той масив інформації, який надходить, - потрібен час, щоби мізки стали на необхідні рейки і можна було оцінювати його повністю", - зазначив журналіст.