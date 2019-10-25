Поняття "пропаганда" слід прописати в законі - Сущенко

"Мені видається, що однозначно, потрібно ухвалити відповідний закон чи якісь норми - і тоді буде трошки легше протистояти і чинити опір. Я просто переконаний у тому, що це потрібно, щоб не дарувати опонентам можливості спекулювати. Треба визначити, що таке пропаганда, залучити до цього коло експертів, фахівців, юристів і вже відштовхуючись від цих понять, як у будь-якому демократичному суспільстві, відповідно, регулювати ринок і дії тих чи інших каналів, засобів масової інформації", - зазначив Сущенко.

За його словами, коли "всі ці поняття розмиті", то кожен може трактувати їх, "як йому заманеться".

"А ми знаємо, що не просто як заманеться, а переслідуються конкретні цілі й інтереси. І тоді набагато складніше регулювати інформаційний простір, оскільки створюють хмари, в яких ідуть дискусії, а справа не вирішується", - уточнив журналіст Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, колишній політв'язень Кремля журналіст Укрінформу Роман Сущенко узяв участь у форумі National Media Talk, де виступив із доповіддю.