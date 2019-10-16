Сущенко прокоментував ситуацію з ліцензіями для "112"

Колишній політв'язень, журналіст Укрінформу Роман Сущенко вважає, що намагання телеканалів діяти в "поганому сенсі", особливо під час війни, має припинятися.

Про це він сказав під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя думка така, що деякі ЗМІ суб’єктивно чи об’єктивно виконують певну місію в хорошому чи поганому сенсі. Зокрема йдеться про конкретну пропаганду, коли вода ллється на конкретний млин. У таких випадках, оскільки Україна перебуває у стані війни, вона є жертвою агресії, яка здійснюється у неконвенційний спосіб, мають діяти конкретні структури, конкретні регулятори. Це держава, вона має визначатися, дослухатися до думки експертів, в тому числі від силових структур", - сказав Сущенко.

Він зазначив, що "їхня думка має бути домінуючою, оскільки завдається серйозний удар по свідомості українців", тож треба зважати на це передусім під час вирішення подібних питань.

Як відомо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати строку ліцензії п'яти регіональним телеканалам, що ретранслюють "112 Україна".

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

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7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.