У Польщі жорстко відреагували на критику судової реформи Єврокомісією

МЗС Польщі висловило протест проти вчорашніх висловлювань речника Єврокомісії Крістіана Віганда стосовно судової реформи у країні, назвавши їх неприпустимими.

З цього приводу до МЗС на розмову в суботу викликано представника Єврокомісії в Польщі Марека Правду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Мало місце висловлювання речника Єврокомісії, яке польський уряд оцінює як повністю неприпустиме”, - заявив після зустрічі з Правдою заступник глави польського зовнішньополітичного відомства Павел Яблонський.

Він зазначив, що заява Єврокомісії є “непослідовною” і проявом “подвійних стандартів” стосовно себе і стосовно інших членів Спільноти, у цьому випадку - щодо Польщі.

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Яблонський зауважив, що Польща хоче діалогу з Єврокомісією, але очікує від останньої рівноправного ставлення до всіх суб’єктів Спільноти та поваги до “конституційної ідентичності” країн-членів ЄС.

Він підтвердив, що наступного тижня до Польщі приїде віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова, яка зустрінеться у Варшаві зі сторонами, залученими у зміні судової системи в Польщі.

У свою чергу Правда підкреслив, що ЄК не може не реагувати на загрози для суддів у Польщі. Він зазначив, що Єврокомісія “дуже занепокоєна” всім тим, що відбувається в Польщі у сфері судочинства.

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Напередодні Віганд підкреслив, що Єврокомісія глибоко стурбована станом із дотриманням верховенства права у Польщі, де “з’явилися передумови для здійснення адміністративного тиску на суддів та підірвана легітимність вищих судових органів”. Він зауважив, що Єврокомісія у грудні просила польську владу утриматися від процедур до змін у низку законів у системі судочинства, зокрема щодо закону про Верховний суд країни.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів, чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

У минулий четвер нижня палата парламенту Польщі (Сейм) у четвер відкинула резолюцію Верхньої палати парламенту (Сенату), яка наполягала не приймати змін, які розширюють дисциплінарну відповідальність суддів.

Тепер цей законопроєкт має підписати президент країни Анджей Дуда. Попри заклики опозиції до президента не робити цього, у канцелярії президента вже підтвердили, що він підпише ці зміни.