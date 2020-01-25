Єврокомісія занепокоєна через верховенство права у Польщі

Європейська Комісія глибоко стурбована станом із дотриманням верховенства права у Польщі, де з’явилися передумови для здійснення адміністративного тиску на суддів та підірвана легітимність вищих судових органів.

Про це у п’ятницю в Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань юстиції, рівності та верховенства права Крістіан Віганд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так речник відповів на прохання преси прокоментувати рішення Парламенту Польщі, який у четвер, всупереч застереженням Єврокомісії, ухвалив закон, яким запроваджується так звана Дисциплінарна палата для суддів першої інстанції.

"Єврокомісія дуже занепокоєна ситуацією з дотриманням верховенства права в Польщі, зокрема, з приводу остаточного ухвалення закону, яким вводяться додатки до законодавства з організації судів першої інстанції. Наші заперечення були зрозумілими від початку, ми їх висловлювали кілька разів. У листі від 19 грудня віцепрезидент Єврокомісії Вера Юрова просила не продовжувати процедуру ухвалення закону до проведення належних консультацій", - зазначив Віганд.

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Він повідомив, що Єврокомісія продовжує уважно стежити за розвитком ситуації, і зробить аналіз остаточного тексту згаданого законодавства, який був ухвалений вчора, 23 січня, на предмет його відповідності до законодавства Євросоюзу.

"Єврокомісія не буде коливатися з тим, щоб вжити необхідні заходи, якщо вони будуть необхідними", - заявив речник, який, втім, утримався від відповіді на уточнювальне запитання, якими можуть бути такі «необхідні заходи».

Він зауважив, що за прийнятою процедурою та повноваженнями, Єврокомісія не коментує рішення національних органів судової влади країн ЄС, у тому числі нещодавні рішення Верховного Суду Польщі, який заперечив призначення нових суддів різних рівнів, що були здійснені новоствореною Національною судовою радою.

Представник Єврокомісії також висловив переконання, що незалежність та компетентність такого органу як Конституційного трибуналу Польщі були серйозно підірвані в ході подій навколо судової реформи протягом останніх років, тож цей орган надалі не може виносити конституційні рішення.

"Єврокомісія закликала владу Польщі відновити незалежність та компетентність Конституційного трибуналу, шляхом створення умов, коли його судді, голова цього органу та його заступники будуть законно обрані, а також забезпечити, щоб всі правові рішення Конституційного Трибуналу коректно оприлюднювалися та неухильно виконувалися", - зауважив речник.

"Останній розвиток подій лише підтверджує необхідність проведення справедливого та конструктивного діалогу для розв'язання питань, що з’явилися. Вера Юрова має намір відвідати Польщу наступного тижня для проведення такого діалогу з приводу верховенства права із владними структурами країни", - додав Віганд.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Польщі схвалив законопроєкт, який забороняє суддям критично висловлюватися про реформи уряду і кадрові рішення в судовій системі.