У Польщі створюють кризовий штаб з реагування на заяви Путіна — ЗМІ

В канцелярії президента Польщі Анджея Дуди створюється кризовий штаб за участі експертів та істориків, завданням якого буде негайне реагування на брехню президента Росії Володимира Путіна в історичній площині на адресу Польщі.

Кризовий штаб створюється напередодні виступу президента РФ Путіна 23 січня в Єрусалимі під час відзначення 75-річчя визволення гітлерівського концтабору Освенцим, інформує rmf24.pl.

“В канцелярії президента буде створено штаб, який складатиметься з експертів з питань масової комунікації та істориків. Їх завданням буде виявлення по гарячих слідах брехні Володимира Путіна”,- зазначає радіо.

Як додається, з цього приводу Дуда також дасть інтерв’ю кільком польським ЗМІ.

Крім того, в ізраїльській та американській пресі з’явиться серія платних статей, які мають показати польську версію історичних подій.

Як зазначає видання, Москва знає про плани Варшави, а тому не можна виключити, що вона їм протидіятиме.

Як повідомляв Укрінформ, з кінця грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі наголошували, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Також Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи, та викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі. У Польщі наголошують, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а визволення з-під німецької окупації принесло подальше комуністичне поневолення.