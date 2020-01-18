Росія намагається фальсифікувати історію Польщі – Моравецький

Росія вустами своїх перших осіб намагається фальсифікувати історію Польщі, але поляки цього не допустять.

Про це під час візиту до міста Бидгощ на півночі Польщі заявив в неділю прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує tvn24.pl.

"Сьогодні ми не дозволяємо фальсифікувати нашу історію, не даємо нищити добре ім’я Речі Посполитої, ми її захищатимемо… Сьогодні Росія вустами своїх найвищих представників намагається фальсифікувати історію Польщі",- заявив Моравецький.

Напередодні у Facebook польський прем’єр також написав, що донедавна він був переконаний у завершенні "ери Орвелла" разом з фіаско комуністичної системи в СРСР. Таким чином він прокоментував чергові публікації російської сторони, зокрема щодо розсекречених архівів періоду бойових дій між Червоною армією та гітлерівськими військами на території Польщі.

"Скільки ще такого типу нісенітниць можуть підготувати ті, хто кількадесят років поспіль злочин у Катині приписував німцям, не визнавав таємних протоколів з Гітлером 1939 року, в результаті чого було поділено Польщу, чи голод в Україні на початку 30-х років, в результаті якого загинуло 8 млн українців, росіян, казахів та інших національностей, які входили до складу колишнього СРСР?",- написав Моравецький.

Як відомо, з кінця грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі підкреслили, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи і викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі. У Польщі наголошують, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а визволення з-під німецької окупації принесло подальше комуністичне поневолення.