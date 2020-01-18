Польща - про “червоних визволителів”: вони нищили те, що не вдалося німцям

Червона армія і НКВС знищували і конфісковували польські твори мистецтва, частина з яких й досі перебувають в Росії.

Про це у Twitter написало МЗС Польщі, реагуючи на чергові заяви російських чиновників та органів влади, які публічно переконують, що Червона армія принесла Польщі визволення з-під гітлерівської окупації та свободу.

“В результаті дій СРСР втрат зазнала польська культура. Відділи НКВС вилучали твори мистецтва, багато з них й досі залишається в Росії. Червона армія й НКВС у багатьох випадках нищили і конфісковували те, що не вдалося пограбувати і знищити німцям”, - повідомило МЗС Польщі.

Na skutek działań #ZSRS ucierpiała polska kultura.



⚫️Oddziały NKWD rekwirowały dzieła sztuki - wiele z nich do dziś znajduje się w 🇷🇺.

⚫️Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom.#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) January 18, 2020

Напередодні польське зовнішньополітичне відомство написало у Twitter, що Червона армія визволила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки.

Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС Росії Сергій Лавров під час щорічної підсумкової конференції заявив, що Москва робитиме усе можливе, аби протидіяти спробам фальсифікації історії і зберегти добре ім’я cолдат-переможців у Другій світовій війні.

Наприкінці грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі підкреслили, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи і викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі. У Польщі наголошують, що дії Червоної армії на початку війни були агресією проти незалежної держави, а визволення з-під німецької окупації призвело до подальшого комуністичне поневолення.

Фото: www.gov.pl