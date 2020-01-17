Варшава нагадує, що Сталін приніс терор, злочини і знищення економіки Польщі

Червона армія визволила Польщу від німецької окупації, але принесла сталінський терор і знищення економіки.

На цьому у Twitter повідомило МЗС Польщі.

“Ми шануємо кров, яку пролито у боротьбі з нацизмом. Однак, в 1945 році режим Сталіна приніс терор, злочини і знищення економіки. Червона армія визволила Варшаву з-під німецької окупації, але не принесла полякам свободу”,- йдеться в повідомленні польського зовнішньополітичного відомства.

У пятниц’ю глава МЗС Росії Сергій Лавров під час щорічної підсумкової конференції заявив, що Москва робитиме усе можливе, аби протидіяти спробам фальсифікації історії і зберегти добре ім’я cолдатів-переможців у Другій світовій війні.

Як відомо, з кінця грудня між Росією та Польщею розгорнулося протистояння у публічній площині з історичних питань. Президент Росії Володимир Путін та інші російські чиновники високого рівня кілька разів підкреслили, що СРСР не розпочав разом із Гітлером Другу світову війну нападом на Польщу. У Кремлі підкреслили, що, навпаки, Польща була агресором, окупувавши частину Чехословаччини після Мюнхенської угоди 1938 року. Саме ця угода, на переконання Путіна, а не пакт Молотова-Ріббентропа, і стала причиною війни. Москва переконувала, що Червона армія не окупувала Польщу в 1939 році, а просто ввела свої війська на територію, де влада вже не контролювала ситуацію.

У Польщі засудили ці висловлювання, назвавши їх пропагандою сталінської епохи і викликали через це до МЗС посла Росії в Польщі.