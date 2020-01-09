У Росії палає нафтопереробний завод, сталися два вибухи
Укрінформ
В Ухті (Республіка Комі, РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі, в результаті інциденту постраждала щонайменше одна людина.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС РФ.
«За попередньою інформацією, площа горіння становить 1 тис. кв. м, постраждала одна людина, вона госпіталізована в стані легкого ступеня тяжкості", - сказали у відомстві.
У зв'язку з інцидентом з розташованого неподалік від заводу торгового центру "Ярмарок" евакуюють персонал і відвідувачів.
Водночас Інтерфакс інформує про те, що на нафтопереробному заводі в Комі сталися два вибухи.
Через пожежу на підприємстві регіональне управління Слідкома РФ почало перевірку.