Канада направить до Австралії додаткову команду пожежників

Канада готується направити до Австралії додаткові загони вогнеборців і спорядження.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Із 3 грудня 2019 року майже 100 канадських вогнеборців перебувають в Австралії і незабаром до них прибуде поповнення. Ці канадці надають свій досвід та допомогу австралійським колегами, які дуже важко цілодобово працюють ще з листопада", - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада засмучена все більшою кількістю жертв та руйнуваннями, спричиненими лісовими пожежами в Австралії. "Я поговорив із австралійським колегою і підтвердив, що ми готові за потреби надати подальше сприяння. Коли лісові пожежі вирували у Канаді, Австралія прийшла на допомогу. Ми робимо те саме", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, 1 травня 2016 року на півночі канадської провінції Альберта розпочалася лісова пожежа, що з часом поширилася на сусідню провінцію Саскачеван. Загалом у вогні було знищено 6 тисяч кв. км території, у тому числі 2400 будівель на території міста Форт МакМюрей, 80 тисяч жителів якого мусили терміново евакуйовуватися. Ця лісова пожежа стала також найдорожчою в історії Канади, адже страховим компаніям довелося виплатити 3,8 млрд дол. збитків. Найвірогіднішою причиною появи першого вогнища, що пізніше розрослося до велетенських масштабів, стала людська діяльність, хоча досі винуватця не знайдено.

В Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини.

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Фото: globalnews.ca