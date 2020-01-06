Австралія у вогні: уряд України готовий надати допомогу

Український уряд готовий у разі потреби надати допомогу австралійському народові через ситуацію з лісовими пожежами.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо ситуації з лісовими пожежами в Австралії.

“Зі свого боку, уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу. Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих”, - йдеться у тексті заяви.

У МЗС також наголошують, що в Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії.

“Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха”, - зазначають в Міністерстві закордонних справ.

У МЗС додають, що уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.