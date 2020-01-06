Пожежі в Австралії почали формувати погоду, яка сприяє поширенню вогню

Синоптики вважають, що пожежі в Австралії досягли таких масштабів, що почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню.

Про це заявило метеорологічне бюро країни, повідомляє ВВС Україна.

"Над величезною територією, яку охопив вогонь, утворився масштабний прошарок низького тиску, який разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності - на висоту від 10 до 50 км - і розносить їх на значні відстані", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.

"Сьогодні вдень у східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 км сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру", - йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.

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Наголошується, що іноді грозовий процес сягає таких масштабів, що формується справжній вогняний смерч - як це сталося 2003 року в результаті пожеж неподалік від столиці країни Канберри.

Через пожежі в Австралії в неділю небо у південно-східних регіонах країни стало червоним. Про це свідчать фото, опубліковані журналістами та місцевими мешканцями, повідомляє CNN.

Пожежі в Австралії \ Фото: AFP, Getty Images, The Daily Mail

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У вчених немає сумнівів, що безпрецедентні пожежі в Австралії — як і в Амазонії минулого року, і в Каліфорнії позаторік — один із наслідків глобального потепління. Статистика підтверджує, що кількість гроз зростає по всьому світу.

Експерти попереджають, що безпрецедентні лісові пожежі, через які руйнується інфраструктура Австралії та гинуть десятки людей і сотні мільйонів тварин, триватимуть принаймні до березня, повідомляє The Daily mail.

"Заснувуючись на найбільш оптимістичних прогнозах, ми б сказали, що пожежі триватимуть, принаймні, ще вісім тижнів", - заявив журналістам у суботу керівник з надзвичайних ситуацій з Управління пожежної охорони в Східному Гіппсленді Енді Гіллхем.

За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю близько 2 тисяч 700 пожежників були відправлені на боротьбу з полум'ям.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.