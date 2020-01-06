Пожежі в Австралії почали формувати погоду, яка сприяє поширенню вогню
Про це заявило метеорологічне бюро країни, повідомляє ВВС Україна.
"Над величезною територією, яку охопив вогонь, утворився масштабний прошарок низького тиску, який разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності - на висоту від 10 до 50 км - і розносить їх на значні відстані", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.
"Сьогодні вдень у східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 км сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру", - йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.
Наголошується, що іноді грозовий процес сягає таких масштабів, що формується справжній вогняний смерч - як це сталося 2003 року в результаті пожеж неподалік від столиці країни Канберри.
Через пожежі в Австралії в неділю небо у південно-східних регіонах країни стало червоним. Про це свідчать фото, опубліковані журналістами та місцевими мешканцями, повідомляє CNN.
Пожежі в Австралії \ Фото: AFP, Getty Images, The Daily Mail
У вчених немає сумнівів, що безпрецедентні пожежі в Австралії — як і в Амазонії минулого року, і в Каліфорнії позаторік — один із наслідків глобального потепління. Статистика підтверджує, що кількість гроз зростає по всьому світу.
Експерти попереджають, що безпрецедентні лісові пожежі, через які руйнується інфраструктура Австралії та гинуть десятки людей і сотні мільйонів тварин, триватимуть принаймні до березня, повідомляє The Daily mail.
"Заснувуючись на найбільш оптимістичних прогнозах, ми б сказали, що пожежі триватимуть, принаймні, ще вісім тижнів", - заявив журналістам у суботу керівник з надзвичайних ситуацій з Управління пожежної охорони в Східному Гіппсленді Енді Гіллхем.
За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю близько 2 тисяч 700 пожежників були відправлені на боротьбу з полум'ям.
Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.
Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.