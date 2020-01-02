Через масштабні лісові пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

Про це повідомляє ВВС.

«Лідер східного штату Новий Південний Уельс Австралії оголосив на тиждень надзвичайний стан у зв'язку зі зростанням загрози лісових пожеж», - йдеться в повідомленні.

Надзвичайний стан набере чинності з 08:00 у п'ятницю за місцевим часом і триватиме сім днів.

Це дасть змогу місцевій владі проводити примусову евакуацію, перекривати дороги та вживати інших заходів, до яких необхідно буде вдатися, «щоб зберегти наших жителів і забезпечити збереження майна», заявив у четвер прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Бережиклян.

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Як повідомлялося раніше, в австралійських штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Кількість жертв лісових пожеж в Австралії наразі зросла до 17 осіб, десятки людей пропали безвісти.

Фото: twitter.com/lindareynoldswa