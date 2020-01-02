Від лісових пожеж в Австралії загинули вже 17 осіб
Про це інформує RFI.
"Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.
Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.
Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.
Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.
Як повідомлялося, у штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Наприкінці минулого року влада штату Вікторія наказала евакуювати десятки тисяч людей.
Фото: globalnews.ca