Від лісових пожеж в Австралії загинули вже 17 осіб

Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.

Про це інформує RFI.

"Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.

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Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.

Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

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Як повідомлялося, у штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Наприкінці минулого року влада штату Вікторія наказала евакуювати десятки тисяч людей.

Фото: globalnews.ca