Кількість загиблих під час пожеж в Австралії зросла до 12

Кількість жертв пожеж в Австралії зросла до 12 осіб, напередодні були виявлені два тіла.

Про це повідомляє ВВС.

«В даний час в результаті пожежі загинули 12 осіб», - йдеться в повідомленні.

Крім того, чотири людини пропали у Вікторії і ще одна — в Новому Південному Уельсі.

Лісові пожежі в Австралії почалися з вересня цього року. Понад 700 будинків зруйновані, згоріли мільйони гектарів землі. Передбачається, що в пожежі могли загинути тисячі коал.

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В даний час в штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Напередодні влада штату Вікторія наказала евакуювати десятки тисяч жителів і гостей штату.

Фото: ABC NEWS