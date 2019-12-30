В Австралії тисячам людей наказали евакуюватись через лісові пожежі

Влада австралійського штату Вікторія наказала десяткам тисяч жителів та гостей штату евакуюватись на тлі поширення лісових пожеж.

Про це повідомляє BBC.

"Десяткам тисяч жителів та відпочивальників в австралійському штаті Вікторія наказали евакуюватися на тлі поширення лісових пожеж", - йдеться у повідомленні.

Температура понад 40 ° C, сильний вітер, грози та зміна напрямку вітру означають, що понеділок стане днем ​​надзвичайної небезпеки, заявили чиновники.

Жителі, яким наказано евакуюватись, повинні виїхати не пізніше ранку понеділка. По всій Австралії наразі продовжують палати понад 100 пожеж.

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Найбільші пожежі лютують поблизу міста Сідней у Новому Південному Вельсі, де понад чверть мільйона людей підписали петицію з закликом скасувати новорічний вечірній феєрверк та витратити передбачені на святкування гроші на боротьбу з пожежами.

За приблизними підрахунками, 30 000 людей зараз перебувають у зоні, що знаходиться під загрозою поширення пожеж.

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Як повідомлялося, в результаті лісових пожеж в Австралії загинуло вже 8 осіб, зруйновано понад 700 будинків та згоріло мільйони гектарів землі з початку стихійного лиха з вересня цього року.

Нині в штатах Південна Австралія та Новий Південний Вельс вирують понад сотні лісових пожеж.