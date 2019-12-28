В Австралії через пожежі могли загинути тисячі коал
Укрінформ
В Австралії побоюються, що в результаті пожеж на північ від Сіднея могли загинути тисячі коал.
Про це повідомляє АР.
"Є побоювання, що тисячі коал загинули в постраждалому від пожеж районі на північ від Сіднея", - йдеться в повідомленні.
Центр північного узбережжя Нового Південного Уельсу був домом для 28 000 коал, проте пожежі за останні місяці значно скоротили їхню чисельність.
"До 30% їхніх місць існування було знищено", - заявив міністр навколишнього середовища Австралії Сусан Лей.
Як зазначає видання, в Австралії під час пожеж згоріли близько 5 мільйонів гектарів землі, дев'ять людей загинули і понад 1000 будинків були зруйновані.