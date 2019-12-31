Через пожежі в Австралії тисячі людей заблоковані на пляжі у Маллакуті

Через масштабні пожежі в Австралії близько 4000 людей заблоковані полум'ям на пляжі міста Маллакута. Загальна кількість жертв зросла до 12-ти.

Про це повідомляє DW.

"У вівторок, 31 грудня, крім 12 загиблих, місцеві органи влади повідомляють про одного зниклого безвісти у Новому Південному Уельсі та ще чотирьох - у сусідньому штаті Вікторія. Загалом пожежа знищила вже сотні будинків у цих штатах, а серед жертв вогню - троє пожежників-добровольців", - зазначається у повідомленні.

Тисячі туристів та місцевих жителів змушені тікати від лісових пожеж до морського берега. Так, близько чотирьох тисяч людей виявились заблокованими на пляжі міста Маллакута у штаті Вікторія. Групи втікачів зафіксовані й на інших відрізках 200-кілометрового узбережжя, що прилягає до ураженої пожежами зони континенту. Місцеві рятувальні служби готуються в разі необхідності евакуювати заблокованих людей морем.

Як інформує BBC, влада Австралії вирішила залучити військові підрозділи для допомоги рятувальним службам у гасінні масштабних лісових пожеж.

"Австралійські військові літаки та судна будуть задіяні для надання допомоги рятувальним службам у зруйнованих пожежами штатах Новий Південний Вельс та Вікторія", - йдеться у повідомленні.

Голова уряду Австралії Скотт Моррісон та міністр оборони Лінда Рейнольдс погодилися надіслати військові літаки та судна на запит уряду штату Вікторія.

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Очікується, що протягом найближчих днів військові надаватимуть гуманітарну допомогу та здійснюватимуть евакуацію населення.

Повідомляється, що температура у зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них дістанеться.

Пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Від стихії також масово гинуть тварини.

Фото: PETER HOSKIN