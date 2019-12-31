Через пожежі в Австралії тисячі людей заблоковані на пляжі у Маллакуті
Про це повідомляє DW.
"У вівторок, 31 грудня, крім 12 загиблих, місцеві органи влади повідомляють про одного зниклого безвісти у Новому Південному Уельсі та ще чотирьох - у сусідньому штаті Вікторія. Загалом пожежа знищила вже сотні будинків у цих штатах, а серед жертв вогню - троє пожежників-добровольців", - зазначається у повідомленні.
Тисячі туристів та місцевих жителів змушені тікати від лісових пожеж до морського берега. Так, близько чотирьох тисяч людей виявились заблокованими на пляжі міста Маллакута у штаті Вікторія. Групи втікачів зафіксовані й на інших відрізках 200-кілометрового узбережжя, що прилягає до ураженої пожежами зони континенту. Місцеві рятувальні служби готуються в разі необхідності евакуювати заблокованих людей морем.
Як інформує BBC, влада Австралії вирішила залучити військові підрозділи для допомоги рятувальним службам у гасінні масштабних лісових пожеж.
"Австралійські військові літаки та судна будуть задіяні для надання допомоги рятувальним службам у зруйнованих пожежами штатах Новий Південний Вельс та Вікторія", - йдеться у повідомленні.
Голова уряду Австралії Скотт Моррісон та міністр оборони Лінда Рейнольдс погодилися надіслати військові літаки та судна на запит уряду штату Вікторія.
Очікується, що протягом найближчих днів військові надаватимуть гуманітарну допомогу та здійснюватимуть евакуацію населення.
Повідомляється, що температура у зоні пожеж сягає сотень градусів за Цельсієм, через що люди гинуть ще до того, як полум'я до них дістанеться.
Пожежі, що тривають в Австралії з жовтня, знищили вже багато мільйонів гектарів лісових площ. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека з температурами понад 40 градусів за Цельсієм та пориви вітру. Від стихії також масово гинуть тварини.
Фото: PETER HOSKIN