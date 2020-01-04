Лісові пожежі в Австралії наближаються до Сіднея
Укрінформ
В Австралії тривають лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вони наразі вже наближаються до Сіднея.
Про це заявив заступник комісара з питань пожежної служби у Новому Південному Вельсі Роб Роджерс, інформує DW.
"Жителі, ймовірно, втратять свої будинки, і буде успіхом, якщо не буде втрачено жодне життя. Є вірогідність, що пожежа посилиться, перетне греблю та переміститься у західне передмістя Сіднея", - сказав Роджерс.
У Новому Південному Вельсі тривають понад 130 пожеж, майже половину з них пожежники не можуть взяти під контроль.
Як повідомляв Укрінформ, вперше в історії Австралії кілька тисяч військовослужбовців запасу будуть залучені до боротьби з масштабними пожежами, що бушують у кількох штатах країни.
Внаслідок лісових пожеж в Австралії загинули вже щонайменше 20 осіб