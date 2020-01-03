Посольство України назвало місця в Австралії, куди не варто їхати через пожежі

Влада Австралії рекомендує утриматися від поїздок до певних місцевостей у штатах Новий Південний Уельс та на сході штату Вікторія у зв’язку з підвищеною небезпекою внаслідок масштабних пожеж.

Про це наших співвітчизників попередило Посольство України в Австралії.

Зокрема, у штаті Новий Південний Уельс не рекомендується відвідувати лісову місцевість на захід та південь від національного парку Костюшка та в межах самого національного парку, в районі Dunns Road - населені пункти Talbingo, Batlow, Kunama, Wondalga, Tumbarumba Road, Tumbarumba township or Tradale Road, Darlow near Yaven Creek Road, Ellerslie Road, райони на захід від населених пунктів Blowering Dam та Talbingo Dam, південного, центрального та східного узбережжя, зокрема навколо населених пунктів Batmans bay, Narooma, Nawra, Merimbula, Bega, Eden.

У штаті Вікторія потенційно небезпечними є населені пункти Biggara, Tintaldra, Towong, Towong Upper, Walwa Berringama, Koetong, Lucyvale, Nariel Valley, Shelley, Burrowye Boggy Creek, Bullumwaal Bessiebelle, а також національний парк Budj Bim National Park.

Як зазначили у Посольстві, громадянам України, які перебувають у вказаних населених пунктах, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальної служби штатів.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров’ю нашим співвітчизникам слід невідкладно звертатися до Посольства України в Австралії за номерами телефонів: +61 2 6230 5789; +61 2 6247 2182 та на гарячу лінію Посольства України в Австралії:+61 452664592, e-mail: emb_au@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, в австралійських штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей пропали безвісти.

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

Фото: globalnews.ca