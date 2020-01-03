Лісові пожежі в Австралії: кількість загиблих зросла до 19

Унаслідок лісових пожеж в Австралії загинуло вже щонайменше 19 людей та зруйновано понад 1400 будинків.

Про це повідомляє Sky News.

“Близько 5 гектарів землі спалено, щонайменше 19 людей загинуло та понад 1400 будинків було зруйновано (унаслідок лісових пожеж в Австралії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

За даними чиновників зі штату Вікторія, ще 28 людей розшукують.

Зазначається, що тільки цього тижня стало відомо про ще 10 загиблих.

Нині лісові пожежі вирують у штатах Новий Південний Вєльс, Вікторія, Західна Австралія, Південна Австралія й Тасманія.

Тим часом ВМС Австралії евакуювало сотні людей з міста Маллакота, які кілька днів були заблоковані пожежами навколо.

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Також триває евакуація близько 4 тисяч людей, серед яких як місцеві жителі, так і туристи, які прийшли на пляж подалі від лісів.

Як повідомляв Укрінформ, в австралійських штатах Південна Австралія і Новий Південний Уельс вирує більше сотні лісових пожеж. Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.

Влада австралійського штату Новий Південний Уельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

Фото: globalnews.ca