Від лісових пожеж в Австралії загинули вже 24 особи

В Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Про це інформує BBC.

"З початку пожеж у вересні загинули щонайменше 24 особи", - йдеться у повідомленні.

Глава уряду Австралії Скотт Моррісон наказав залучити на допомогу у гасінні пожеж 3000 резервістів збройних сил.

У Канберрі якість повітря наразі вважається найгіршою у світі, а мешканцям міста наказано уникати виходу зі власних осель. Австралійська авіакомпанія Qantas скасувала рейси до міста та з нього протягом неділі.

Благодійному фонду за 48 годин збору коштів на гасіння пожеж у штаті Новий Південний Вельс вдалося зібрати понад 20 мільйонів доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, в австралійських штатах Південна Австралія та Новий Південний Вельс вирує більше сотні лісових пожеж. Унаслідок стихії десятки людей зникли безвісти.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.