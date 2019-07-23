Витік газу на заводі у Китаї: п’ятеро загиблих, четверо постраждалих
Укрінформ
Унаслідок витоку отруйного газу на біохімічному підприємстві на півночі Китаю загинуло п’ятеро осіб, ще четверо зазнали травм.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що інцидент трапився, коли працівники очищали накопичувач стічних вод на підприємстві в провінції Хебей.
Чотирьом постраждалим була надана медична допомога і наразі вони перебувають у стабільному стані. Причина інциденту наразі невідома, триває розслідування.