Унаслідок вибуху газу на заводі в Китаї загинули десять осіб

На газопереробному заводі в центральній частині Китаю внаслідок вибуху газу загинули десять осіб, іще пʼятеро вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Manila Times із посиланням на місцеві джерела.

"Кількість загиблих від потужного вибуху, що стався на газовому заводі в центральній частині Китаю, сягнула десяти осіб, п'ятьох усе ще вважають зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, 19 працівників газопереробного заводу в провінції Хенань дістали тяжкі травми, загальна кількість поранених уточнюється.

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Зазначається, що вибухом побито вікна в радіусі трьох кілометрів. Виробництво на заводі зупинено на невизначений час.