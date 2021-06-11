Працівники посольства Канади одягнули на роботу українську футбольну форму

Працівники Посольства Канади в Україні сфотографувалися у формі української збірної з футболу.

Як передає Укрінформ, про це посольство повідомило у Твітері та опублікувало відповідну світлину.

"Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!", - ідеться у дописі.

Читайте також: Працівники посольства Британії приміряли форму збірної України з футболу

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

10 червня ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".

11 червня виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Працівники посольств США та Великої Британії в Україні сфотографувалися у формі української футбольної збірної.

Фото: @CanEmbUkraine