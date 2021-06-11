Працівники посольства Канади одягнули на роботу українську футбольну форму
Як передає Укрінформ, про це посольство повідомило у Твітері та опублікувало відповідну світлину.
"Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!", - ідеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 6 червня була представлена нова форма збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи "Слава Україні" і "Героям слава".
Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.
Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.
10 червня ЗМІ повідомили, що в УЄФА вирішили прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
11 червня виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».
Працівники посольств США та Великої Британії в Україні сфотографувалися у формі української футбольної збірної.
Фото: @CanEmbUkraine