УАФ офіційно затвердила футбольні гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!»

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел федерації «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Про це у Фейсбуці написав президент УАФ, член виконкому Андрій Павелко, повідомляє Укрінформ.

«Щойно виконком УАФ одноголосно - 45 членів «за» - підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб - карта України з Тризубом в центрі», - заявив він.

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Також, за словами Павелка, виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу.

«На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!», - заявив президент УАФ.

Як повідомляв Укрінформ, Павелко у Римі проводить переговори з представниками УЄФА щодо дозволу на розміщення на формі збірної України з футболу слогану «Героям слава!».

Раніше було представлено нову форму збірної України з футболу, на якій зображено карту України та написи «Слава Україні!», «Героям слава!».

Депутати Держдуми РФ закликали заборонити використання цієї форми на Євро-2020.

Пізніше в УЄФА повідомили, що форма розроблялася відповідно до вимог організації і без будь-яких порушень.

10 червня ЗМІ повідомили, що УЄФА вирішив прибрати з форми української збірної для чемпіонату Європи напис «Героям слава».