Напад на «автобус Киви»: справу перекваліфікували та зняли підозру у спробі вбивства

Справу про напад на автобус із активістами народного депутата Іллі Киви на Харківщині, який стався 27 серпня, перекваліфікували, підозру у спробі вбивства зняли.

Про це журналістам повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає кореспондент Укрінформу.

"На даний час проведено аналіз відеозаписів з мобільних телефонів очевидців, що викладені в мережі Інтернет, та автомобільного відеореєстратора, який знаходився безпосередньо в автобусі, на якому пересувались потерпілі. Згідно з аналізом, співставленням цих даних з показами підозрюваних, потерпілих і свідків, іншими доказами у їх сукупності встановлено, що затримані 15 осіб дійсно перебувають за місцем скоєння кримінального правопорушення, беруть участь у хуліганських діях, однак жодних активних дій, спрямованих на реалізацію умислу на вбивство потерпілих, не здійснюють. За таких обставин прокурором у провадженні прийнято рішення про перекваліфікацію дій підозрюваних з ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України (замах на вбивство) на ч. 4 ст. 296 КК України (групове хуліганство із застосуванням зброї)", - пояснив Чубенко.

При цьому, наголосили в прокуратурі, факт замаху на умисне вбивство слідчі поліції продовжують розслідувати. «Встановлюються конкретні окремі особи, які, використовуючи зброю, кийки та запалювальні речовини, мали умисел не лише на вчинення хуліганських дій, а й на спричинення вбивства потерпілих», - зазначив Чубенко.

За даними речника прокуратури, в рамках провадження було проведено обшуки автомобілів, на яких пересувались підозрювані та за їх адресами в м. Харкові, отримано інформацію операторів мобільного зв’язку (про з’єднання абонентських номерів та мобільних терміналів у місці вчинення злочину та по шляхах пересування підозрюваних), проведено 17 обшуків за адресами мешкання підозрюваних у м. Дніпрі та м. Харкові, допитано потерпілих, підозрюваних, свідків, проведено впізнання за фотознімками, призначено 87 судових експертиз (судово-медичні, балістичні, трасологічні, балістичні, молекулярно-генетичні тощо), частина з яких на сьогодні не завершена.

«Строк досудового розслідування у зв’язку з особливою складністю кримінального правопорушення продовжений слідчим суддею до 5 місяців, до кінця січня», - додав Чубенко.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, 20 листопада у Київському райсуді почався розгляд клопотань прокуратури щодо подовження обраних запобіжних заходів – тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, били скло, наздоганяли пасажирів автобуса та били їх на дорозі.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб.

Лідер «За життя» Ілля Кива звинуватив у нападі представників «Національного корпусу», в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію Киви «злочинним угрупованням».

28 серпня поліція повідомила, що, крім 14 затриманих, встановила особи ще 35 часників події, п’ятьох з яких вже доставили для слідчих дій.

16 вересня із СІЗО вийшов один із затриманих за підозрою у нападі на автобус: в ході слідства встановили, що він перебував за 50 км від місця подій. Як підозрюваний провів за гратами 18 днів.