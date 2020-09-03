Під МВС - пікет із вимогою звільнити 16 нападників на “автобус Киви”

Активісти, серед яких - представники Нацкорпусу, під будівлею Міністерства внутрішніх справ вимагали звільнити 16 осіб, які були затримані після нападу на автобус із активістами ГО "Патріоти - за життя", що стався 27 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже шостий день в СІЗО знаходяться 16 харківських патріотів, яких затримали за протидії бандам Медведчука і ватним «тітушкам», на Харківській трасі. Хлопцям інкримінують замах на вбивство групою осіб, тобто це особливо тяжка стаття», - зазначили активісти.

Учасники заходу вважають, цих осіб затримали незаконно. Говорили також, що «поліцейська система проявляє певну вибірковість по відношенню до осіб, яких вона затримує».

Як стверджують активісти, "Медведчук та Кива ... фактично створюють незаконні воєнізовані формування, і їхню діяльність чомусь поліція перевірити не хоче...".

Акція під МВС/ Фото: Євген Котенко

"Ми хочемо передати їм (у МВС – ред.) колективне звернення, в якому містяться дві ключові вимоги: перестати тиснути на українських патріотів, які захищали Україну у 2014 і 2015 роках і які захищають її вже в тилу, і друге – звернути увагу на тих, хто може становити безпосередньо загрозу національній безпеці, загрозу Україні, - зазначили активісти.

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До учасників акції вийшов радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, якому передали звернення. Він зазначив, що не коментуватиме про що йшла мова під час цього заходу, «бо політичний коментар не входять до компетенції нашого міністерства».

«Мені дуже б хотілося, щоб ви використовували весь інструментарій політичної роботи, який дозволяє цивілізованій країні проводити виборчу кампанію, і щоб через вибори українські патріоти здобували владу. Правоохоронна система стоїть на сторожі, щоб ми не перетворили будь-яку виборчу кампанію в бій без правил. Всі документи ми вивчимо», - зазначив Варченко, звертаючись до учасників акції.

Під час акції учасники також розгорнули банер «Захист країни не злочин», і скандували: «Разом і до кінця».

На цій акції також були присутні волонтерка Маруся Звіробій та активіст Євген Карась.

Наприкінці акції її учасники запалили фаєри.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися.

З Mitsubishi вийшла група людей, які скоїли напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали механічних пошкоджень автомобілю - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

28 серпня за підозрою у правопорушенні затримані 14 осіб, пізніше ще п’ятеро. Загалом встановлено дані 49 учасників бійки.

Їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".

Суд обрав 16 особам запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права на заставу.