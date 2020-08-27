Нацкорпус заявив про непричетність до нападу на активістів Киви

Політична партія Національний корпус офіційно заявила, що не причетна до нападу на автобус з членами громадського об'єднання "За життя" Іллі Киви, який стався ввечері 27 серпня на трасі поблизу міста Люботин на Харківщині.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Телеграмі політсили, передає Укрінформ.

"Політична партія Національний корпус, так само як і полк «Азов», який зараз виконує бойові завдання на фронті, не причетні до побиття тітушок Іллі Киви на трасі Київ-Харків", - йдеться у тексті.

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Організацію Киви в Нацкорпусі назвали «злочинним угрупованням», яке використовується "як гарматне м’ясо".

"Ми давно попереджали, що дії психопата Киви можуть призвести до людських жертв. Ми закликаємо правоохоронні органи негайно затримати Іллю Киву та розслідувати його причетність до організації терористичного акту на трасі Київ-Харків".

Про причетність до нападу представників Нацкорпусу Кива заявив в ефірі одного з телеканалів і на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, в автобусі знаходилися 22 члени громадської організації, які їхали з Полтави. Він заявляє, що нападники стріляли з травматичної та вогнепальної зброї.

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Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали та були доставлені до лікарні четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Як інформувало агентство, трьох постраждалих оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.