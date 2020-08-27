За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила ще одне кримінальне провадження

За фактом нападу на автобус під Харковом правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження — за ч.15, п.1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє відділі комунікації поліції Харківщини в Телеграмі, передає Укрінформ.

В поліції уточнюють, що внаслідок нападу постраждали та були доставлені до лікарні четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.

Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

Як інформувало агентство, трьох постраждалих під час нападу оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.