За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила ще одне кримінальне провадження
Про це повідомляє відділі комунікації поліції Харківщини в Телеграмі, передає Укрінформ.
В поліції уточнюють, що внаслідок нападу постраждали та були доставлені до лікарні четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.
Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.
Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.
Як інформувало агентство, трьох постраждалих під час нападу оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.