За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила ще одне кримінальне провадження

За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила ще одне кримінальне провадження

Укрінформ
За фактом нападу на автобус під Харковом правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження — за ч.15, п.1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє відділі комунікації поліції Харківщини в Телеграмі, передає Укрінформ.

В поліції уточнюють, що внаслідок нападу постраждали та були доставлені до лікарні четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль.

Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

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Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

Як інформувало агентство, трьох постраждалих під час нападу оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.

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