Поліція затримала молодиків, які обстріляли автобус під Харковом — Аваков

Нацполіція затримала групу молодиків, які в четвер обстріляли автобус під Харковом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, передає Укрінформ.

""Зайки" в ряд — затримані з м'язами та без мізків, що стріляли в таких самих, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але на кожного з тих, що беруть участь у цих провокаціях, чекає жорстка реакція. Політиканам: хто посіяв насильство — отримає по лобі від Держави, без політики", - написав Аваков.

😡"Зайки" в ряд - задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.

Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.

Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

Як повідомляв Укрінформ, під Харковом в районі міста Люботин обстріляли автобус із членами організації «Патріоти — За життя». За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей отримали поранення і їх доправили до лікарні.