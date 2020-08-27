Поліція затримала молодиків, які обстріляли автобус під Харковом — Аваков

Поліція затримала молодиків, які обстріляли автобус під Харковом — Аваков

Укрінформ
Нацполіція затримала групу молодиків, які в четвер обстріляли автобус під Харковом.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Твіттері, передає Укрінформ.

""Зайки" в ряд — затримані з м'язами та без мізків, що стріляли в таких самих, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі рани, але на кожного з тих, що беруть участь у цих провокаціях, чекає жорстка реакція. Політиканам: хто посіяв насильство — отримає по лобі від Держави, без політики", - написав Аваков.

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Як повідомляв Укрінформ, під Харковом в районі міста Люботин обстріляли автобус із членами організації «Патріоти — За життя». За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей отримали поранення і їх доправили до лікарні.

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