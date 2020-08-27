Під Харковом обстріляли автобус з членами організації Киви

На трасі під Харковом 27 серпня ввечері обстріляли автобус.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердила начальник відділу комунікації поліції Харківщини Олена Баранник.

«Харківська поліція з’ясовує обставини стрілянини в районі міста Люботин. На місці події працює керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група. Усі обставини встановлюються. Деталі пізніше», - повідомила Баранник.

У Телеграм-каналах наразі опубліковано фото та відео з місця події: на них видно мікроавтобус із розбитими вікнами і карети швидкої допомоги, також є кадри з пораненим чоловіком. Деякі канали повідомляють про «двох загиблих і одного викраденого», але поліція таку інформацію не підтверджує і поки не спростовує.

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За даними з соцмереж, у автобусі знаходилися члени організації «Патріоти - за життя». Цю інформацію підтвердив у Фейсбуці Ілля Кива.

Пізніше політик додав, що загиблих немає, але троє людей поранені.