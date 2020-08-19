Підозрюваний в рейдерстві Ширяєв став куратором організації Киви

Екскомандир роти МВС «Східний корпус», учасник АТО і підозрюваний у резонансній справі про рейдерство Олег Ширяєв став куратором всеукраїнського руху Іллі Киви «Патріоти - за життя».

Про це сам Ширяєв повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Укрінформ.

«Так, я став куратором по всій Україні громадського руху «Патріоти - за життя»! Так, я в команді Іллі Киви», - написав Ширяєв.

Він наголосив, що поділяє точку зору Іллі Киви на все, що відбувається в Україні. Також він сказав, що «теж втомився від свавілля і хаосу», які «відчув на собі».

Олег Ширяєв (позивний «Сірко») в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС «Східний корпус», яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 р. звільнився з лав МВС, почав вести, як заявляв, громадську діяльність.

Зараз Ширяєв є підозрюваним у резонансній справі про рейдерське захоплення елеватора в с. Занки Зміївського району 11 вересня 2018 р. Тоді під час сутички зі стріляниною поранення отримали семеро осіб, включаючи заступника начальника місцевого райвідділу поліції. На місці затримали близько пів сотні людей, 22-м з них згодом пред'явили підозру у вчиненні групового хуліганства із застосуванням зброї.

12 вересня 2018 р. міністр МВС Арсен Аваков заявив: поліція обґрунтовано підозрює, що групу зловмисників очолював Олег Ширяєв. Його затримали і відправили в ізолятор тимчасового тримання, а за день повідомили про підозру.

Також Ширяєву інкримінують організацію масових заворушень у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції. Тоді в селищі виникла хвиля невдоволення через розслідування у справі про зґвалтування. Зокрема, в будинок керівника райвідділу кинули пляшку із запальною сумішшю.

Також Ширяєв фігурує у справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства «Благодатне» у Зміївському районі у вересні 2018 р.

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13 листопада 2018 р. Ширяєв вийшов з СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн. За кілька днів, 19 листопада, біля палацу спорту «Локомотив», де проходив чемпіонат з боксу, у Ширяєва стався конфлікт з представниками «Національного корпусу», його побили. Раніше «Нацкорпус» назвав Ширяєва «зрадником» і «рейдером».

Всі обвинувачення на свою адресу Ширяєв заперечує.