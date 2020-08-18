Під Мін’юстом вимагали заборонити "Партію Шарія" та "ОПЗЖ" Медведчука

Представники партій “Національний корпус” і "Демократична сокира" провели акцію з вимогою заборонити діяльність двох партій — партії "ОПЗЖ" і партії блогера Анатолія Шарія.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, акція під Міністерством юстиції зібрала більше 80 осіб.

Активісти тримали у руках плакати зі спільним фото нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і президента РФ Володимира Путіна, Медведчука і Філарета, нардепів Медведчука, Юрія Бойка і Вадима Рабіновича, російської пропагандистки Ольги Скабєєвої і блогера Анатолія Шарія та іншими.

"Ці партії, на нашу думку, відверто протирічать українській державності. Ми хочемо подарувати міністру (юстиції Денису Малюсьці - ред.) окуляри, щоб (він міг - ред.) розглядати ці партії як антидержавницькі", - зазначили активісти.

Окуляри учасники заходу залишили біля одного із входів до Мін'юсту.

Зі свого боку керівник громадської ради при Міністерстві юстиції Василь Гончарук зазначив, що необхідно врегулювати законодавство щодо діяльності політпартій.

Потім активісти кілька хвилин розмовляли з представником міністерства і наприкінці розмови передали цьому чоловіку свою заяву щодо негайного реагування на дії представників "ОПЗЖ" і "Партії Шарія".

Представник міністерства зазначив, що упродовж 30 днів має бути розглянуто цю заяву, але у Мін'юсті, за його словами, постараються розглянути її якнайшвидше.

Наприкінці акції учасники заходу запалили червоні фаєри, і ненадовго вулиця перед Мін'юстом була задимлена.

Також активісти обклеїли своїми плакатами стіни міністерства.

Акція під Міністерством юстиції / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Поруч перебували правоохоронці, зокрема, і поліція діалогу. Все минуло спокійно.

За раніше оприлюдненою ЗМІ інформацією, 12 серпня голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук повідомив, що ця громадська рада розглянула звернення політсил і громадських організацій про заборону діяльності в Україні партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Партії Шарія".

За підсумком засідання рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на слова очільника Міністерства юстиції Дениса Малюськи, що Мін'юст не планує звертатися з позовами про заборону цих партій до появи для цього підстав, встановлених законом, і що наразі таких підстав немає.

23 липня у Окружному адміністративному суді міста Києва повідомили, що до ОАСК надійшов позов, у якому позивач просить зобов’язати Мін’юст звернутись до суду щодо заборони діяльності політичної партії «Партія Шарія».

30 липня Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності політпартії «Партія Шарія».

ОАСК здійснюватиме розгляд цієї справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.