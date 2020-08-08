Шмигаль про поїздку Медведчука у Крим: Неприйнятний для українського політика крок

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає поїздку одного лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в окупований Росією Крим неприйнятним для українського політика кроком.

Як повідомляє Укрінформ, про це Шмигаль заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно», – сказав голова уряду в інтерв’ю.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук 2 серпня поїхав у окупований Крим через КВПП "Каланчак". У автомобілі "Мерседес" разом з депутатом були його дружина, телеведуча Оксана Марченко, водій та двоє охоронців.

Згідно з декларацією Медведчука, він володіє в с. Оползневе (Ялта) Автономної Республіки Крим будинком площею 371 кв. м та земельною ділянкою 5620 кв. м.

Насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь» було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року.