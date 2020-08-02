Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим - джерело

Народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук поїхав у окупований Крим.

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

За даними джерела, Медведчук в'їхав до Криму сьогодні через КВПП "Каланчак" на автомобілі "Мерседес". В автомобілі разом з депутатом були його дружина, телеведуча Оксана Марченко, водій та двоє охоронців.

Згідно з декларацією Медведчука, він володіє в с. Оползневе (Ялта) Автономної Республіки Крим будинком площею 371 кв. м та земельною ділянкою 5620 кв. м.

Нагадаємо, насильницьке протиправне тимчасове відторгнення більшої частини Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя від України та одностороннє незаконне включення їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь» було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 р.

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Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, згідно з яким в’їзд громадян України на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України “Про громадянство України” або статтею 2 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.