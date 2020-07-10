Суд у справі Медведчука через книгу про Стуса перенесли на серпень

Сьогодні, 10 липня, суд не встиг ухвалити рішення у справі.

Суд у справі Медведчука щодо заборони книги про Стуса / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

“У зв’язку із закінченням робочого дня у справі оголошується перерва. Ми зупинились на аркуші 125 першого тому”, - зазначила суддя, але не назвала дату наступного засідання.

Водночас пізніше деякі ЗМІ повідомили, що засідання відбудеться 14 серпня.

Як повідомлялося, Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Медведчук заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

Медведчук був державним призначеним адвокатом Стуса.