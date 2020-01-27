Кіпіані: Інтерес до книги про Стуса величезний, продали вже 9000 примірників

Інтерес до книги "Справа Василя Стуса", заборонити розповсюдження якої домагається Віктор Медведчук, просто величезний: вже продано близько 9 тис. примірників документальної книги об’ємом у 700 сторінок.

Про це повідомив в коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Австрії упорядник книги, український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

"Інтерес до книги – величезний. Вийшло вже 4 наклади, книга продовжує продаватися. Наразі продано близько 9 тисяч примірників. Для української книги, тим більше, мова йде про документальне видання на 700 сторінок – це щось феноменальне. Книга успішно продається, але також має дуже добрі відгуки серед дослідників Василя Стуса", - заявив Кіпіані, який перебував у Відні з презентацією книги.

За його словами, книга була презентована вже у 20 містах України, у США (5 міст) та Канаді (4 міста). Відень став "першою європейською точкою презентації" книги "Справа Василя Стуса". Ближчим часом заплановані презентації книги на Заході та Сході України, але також – у європейських країнах, зокрема, у Польщі, Естонії, Фінляндії.

Книга, яка була представлена на "Книжковому арсеналі" у травні 2019 року, розповідає правду про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. У ній зібрано архівні документи з ініційованої радянською каральною машиною справи проти Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі були під грифом "Секретно".

Між тим, у серпні минулого року стало відомо, що Віктор Медведчук – адвокат Василя Стуса на процесі 1980-го року та нинішній нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" – подав позов до суду проти Вахтанга Кіпіані та видавництва "Vivat" з вимогою заборонити розповсюдження книги.

Як зазначає історик, цей позов Медведчука лише підігрів інтерес до книги з раніше засекреченими матеріалами у справі Стуса.

"Дещо підігрів інтерес до книги судовий позов Медведчука. Але це не тільки тому. Адже Василь Стус сам по собі – величезна фігура, і документи КДБ підтверджують масштаб цієї фігури", - наголосив Кіпіані.

За його словами, Медведчук вимагає "заборонити розповсюдження книги у будь-який спосіб на будь-якій території". "Це смішно, я сподіваюся, що суд не стане на підтримку такої тези", - зазначив він.

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Кіпіані додав, що найближче засідання буде на початку лютого: "Суд йде у Дарницькому районному суді м.Києва, вже відбулося два засідання суду, найближче буде на початку лютого – це буде засідання вже по суті справи".

Він наголосив, що Медведчук "не має права вето на інтерпретацію життя Стуса"

"Ми боремося за те, щоб суд прийняв аргументи, що мета цієї книги – розповісти про велич постаті Стуса. І навіть ті оцінки щодо Медведчука – це моє право, як упорядника, та видавництва, як видавця, на поширення інформації, що становить суспільний інтерес", - сказав історик.

За його словами, Медведчук був адвокатом, роль якого сам Стус оцінював як частину процесу свого засудження – "Мені другий прокурор у цій справі не потрібен".

Як повідомляв Укрінформ, "Справа Василя Стуса" видана у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса. У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.