У Миколаєві закидали яйцями депутатів від ОПЗЖ

У Миколаєві активісти закидали сирими яйцями депутатів міської та обласної рад від партії «Опозиційна платформа - за життя».

Це сталося в холі Миколаївської облдержадміністрації, де проводився брифінг, під час якого представники ОПЗЖ заявили, що вимагають проведення місцевих виборів на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зібрали понад 5 тисяч підписів за проведення виборів на підконтрольній Україні території Донбасу, які скасувала ЦВК з міркувань безпеки. Ці підписи ми направимо Президенту України Володимиру Зеленському та в ЦВК», - сказали представники ОПЗЖ.

Також вони зазначили, що звернулися до голови облради Вікторії Москаленко і Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича з вимогою зібрати позачергові сесії, на яких звернутися до ЦВК і Президента про необхідність проведення виборів на підконтрольній Україні території Донбасу.

Один із присутніх активістів дорікнув ОПЗЖ тим, що серед їхніх кандидатів є обвинувачувана у посяганні на територіальну цілісність України Неля Штепа, тому навіть через це їхня партія взагалі не має права представляти владу.

Коли брифінг вже закінчувався, кілька молодих людей, які були тут присутні, кинули у спікерів кілька сирих яєць. Після цього останні швидко пішли на вихід, на ходу гукаючи охорону.

Обійшлося без подальших сутичок.

Молодика, який вчиняв хуліганські дії у приміщені Миколаївської облради, поліцейські притягнули до відповідальності.

«17 серпня близько 14:15 під час брифінгу представників політичної партії у холі Миколаївської обласної ради один з присутніх на заході молодих людей жбурнув яйця у бік виступаючих. У результаті хуліганських дій були забруднені стіни та підлога зали, у людей зловмисник не поцілив. Одразу після скоєного він намагався залишити приміщення, але був зупинений поліцейськими», - йдеться у повідомленні відділу комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Організатори заходу з боку політичної партії відмовилися від написання заяви, проте на 19-річного місцевого жителя все одно був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство».

Проступок карається накладенням штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин, або виправними роботами на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративним арештом на строк до 15 діб.

У подальшому матеріали будуть скеровані до суду для прийняття остаточного рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

Зокрема, ЦВК не призначила вибори на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського й Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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У ЦВК пояснили, що ухвалили відповідне рішення на підставі висновків Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій про неможливість, серед іншого, забезпечити безпеку під час виборів на цих територіях на лінії розмежування.