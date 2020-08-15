ЦВК встановила форми виборчої документації на місцевих виборах

Центральна виборча комісія встановила низку форм виборчої документації на місцевих виборах та внесла зміни до ТВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії

Комісія встановила 41 форму виборчої документації, рекомендовану для використання під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Рішення прийняте з метою сприяння політичним партіям та виборцям, які балотуються в порядку самовисування, у реалізації їх прав під час організації підготовки та проведення місцевих виборів.

При цьому ЦВК зауважила, що зазначені форми мають рекомендаційний характер. А їх недодержання відповідними суб’єктами та іншими учасниками виборчого процесу таких виборів у разі зазначення у них передбачених Виборчим кодексом України відомостей не є підставою для відмови в реалізації прав відповідних суб’єктів.

Також затверджено середні норми видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зазначені видатки стосуються, зокрема, оплати праці членів виборчих комісій, відшкодування витрат на утримання приміщень, транспортних послуг та виготовлення виборчих бюлетенів, бланків протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, інформаційних плакатів, іншої виборчої документації.

Окрім того, відповідно до вимог Виборчого кодексу України Комісія внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172.