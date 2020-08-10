Місцеві вибори: ЦВК почала формувати тервиборчкоми

Центральна виборча комісія встановила невідповідність деяких кандидатур, внесених до складу територіальних виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Зокрема, зазначається, що 10 серпня Центральна виборча комісія розпочала свою роботу в режимі засідання, перед початком якого голова ЦВК Олег Діденко поінформував, що Комісія завершила опрацювання майже 28 тисяч подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

«Комісія, розпочавши засідання, встановила невідповідність окремих кандидатур, внесених до складу обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу України та відхилила їх», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до ЦВК надійшли подання місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради України поточного скликання, разом із доданими до них документами щодо кандидатур до складу ТВК.

Окрім того, надійшли подання місцевих організацій політичних партій “Солідарність жінок України” і “За майбутнє”, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори, а також – зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

«Розглянувши зазначені подання, Комісія встановила, що на порушення вимог Кодексу деякими суб’єктами подання кандидатур до складу ТВК було одночасно внесено одних і тих самих осіб та не підтверджено надання такими особами згоди на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур. А також – осіб, які не мають права голосу та які є посадовими та службовими особами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, працівниками правоохоронних органів», - інформують у ЦВК.

Крім того, до складу окремих ТВК було внесено кандидатури неналежними суб’єктами їх подання, поза встановленими Кодексом строками або у більшій кількості.

Також повідомляється, що окремі подання внесено не за формою, встановленою Комісією, та/або вони не містили передбачених Кодексом відомостей, не підписані керівником місцевої організації політичної партії та/або не скріплені відповідною печаткою або до них не додано копії паспортних документів пропонованих осіб.

У ЦВК інформують, що за результатами проведеної відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” перевірки було встановлено, що деякими суб’єктами подання внесено кандидатури, які за даними Держреєстру померли або визнані судом недієздатними.

Наразі в засіданні ЦВК оголошено перерву.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні 8 серпня ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Окрім того, на засіданні 8 серпня ЦВК визначила територіальні громади на Донеччині та Луганщині, де неможливо провести у жовтні 2020 року місцеві вибори. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.