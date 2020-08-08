"Батьківщина" висуватиме на місцеві вибори 40 тисяч кандидатів

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на місцеві вибори висуватиме майже 40 тисяч кандидатів.

Про це поінформувала лідер політсили Юлія Тимошенко на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Партія "Батьківщина" буде висувати по всій країні майже 40 тисяч кандидатів у депутати... Наша команда, можливо, єдина, яка може таку велику кількість сильних людей по всій країні запропонувати громадам для вибору", - сказала Тимошенко.

Політик також назвала головні критерії для добору кандидатів у мери і депутати місцевих рад: "Це мають бути професійні, компетентні люди, віддані своїй країні патріоти, люди, які знають, що таке служити громаді".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Юлія Тимошенко оголосила, що Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" висуватиме кандидатом на посаду Київського міського голови народного депутата Олексія Кучеренка.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.