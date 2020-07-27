Депутати ОПЗЖ пропустили половину голосувань Ради у липні – КВУ

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – за життя" стали антилідерами за участю в голосуваннях Верховної Ради у липні.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"Комітет виборців проаналізував участь депутатів парламентських фракцій і груп в голосуваннях Верховної Ради в липні 2020 року. Антилідерами за участю в голосуваннях стали депутати «Опозиційної платформи - За життя». За місяць депутати ОПЗЖ взяли участь лише в 53% голосувань. Тобто, пропустили кожне друге голосування Ради", - йдеться у повідомленні.

Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в липні: Сергій Ларін (проголосував двічі, взяв участь 0,32% голосувань), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабінович (1%), Вадим Столар (1%), Юрій Бойко (3%), Сергій Льовочкін (4%), Юлія Льовочкіна (5%), Олександр Фельдман (8%), Ігор Абрамович (9%). Загалом дев’ять народних депутатів ОПЗЖ пропустили 90% голосувань Ради за місяць.

Читайте також: Депутата ОПЗЖ Волошина під Радою облили зеленкою

Як зазначають у КВУ, також низькі показники участі в голосуваннях Ради у депутатів групи "За майбутнє". У середньому один депутат цієї політсили взяв участь в 61% голосувань.

Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 71% голосувань, депутати «Голосу» – 72%.

Вищі результати в депутатів "Європейської солідарності" - 74% та групи «Довіра» - 75%.

"Депутати «Слуги Народу» взяли участь у 85% голосувань Ради. Однак окремі депутати монобільшості все ж пропустили значну кількість голосувань. Зокрема, Олександр Дубінський взяв участь лише в 5% голосувань, Ігор Фріс – 11%, Анастасія Ляшенко – 29%, Сергій Нагорняк – 30%, Ольга Василевська-Смаглюк – 32%", - повідомляють у Комітеті виборців.

Як і в червні, у липні лише один народний депутат взяв участь в 100% голосувань Ради – Олександр Бакумов (фракція "Слуга народу").

У КВУ зазначають, що всього в липні відбулося 634 голосування, що є найвищим показником в останні місяці. Серед іншого в липні народні депутати прийняли зміни до Виборчого кодексу, призначили чергові місцеві вибори, обрали нового голову Національного банку та змінили кількість районів.