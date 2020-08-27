Обстріл автобуса під Харковом: двоє поранених, поліція ввела операцію "Сирена"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
«За попередньою інформацією, в результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію «Сирена», - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. На місце надзвичайної події терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.
З’ясовано, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.
У результаті двоє активістів громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога.
Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією «Сирена».
Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.
Як повідомлялося, під Харковом обстріляли автобус з членами організації «Патріоти – За життя».