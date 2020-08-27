Обстріл автобуса під Харковом: двоє поранених, поліція ввела операцію "Сирена"

За попередньою інформацією, у результаті обстрілу автобуса під Харковом двоє людей отримали поранення та доставлені до лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«За попередньою інформацією, в результаті події дві людини отримали поранення та доставлені до лікарні. По області введено в дію поліцейську операцію «Сирена», - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. На місце надзвичайної події терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

У результаті двоє активістів громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога.

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Розшук зловмисників здійснюється за спеціальною поліцейською операцією «Сирена».

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Як повідомлялося, під Харковом обстріляли автобус з членами організації «Патріоти – За життя».