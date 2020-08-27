У нападі на автобус з активістами Киви брали участь кілька десятків осіб

В нападі на автобус з активістами організації Іллі Киви «За життя» брали участь кілька десятків людей.

Це видно з відео, оприлюдненого в Телеграм-каналах, передає Укрінформ.

На відео, яке записали очевидці – водій і пасажир авто, що проїздило поруч, видно майже початок події.

У заблокований іншим авто мікроавтобус закинули фаєр, людей, які вибігали з транспортного засобу, почали бити. Одного чоловіка били ногами прямо посеред дороги з десяток чоловіків, ще одного – били ногами та дубинкою по голові на узбіччі. Також учасники нападу били битами вікна автобуса.

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Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

Як інформувало агентство, трьох постраждалих під час нападу оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.