Трьох потерпілих під час стрілянини на трасі під Харковом оперують

У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова перебувають троє постраждалих внаслідок стрілянини на трасі поблизу міста Люботин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на інформацію заступника головного лікаря закладу Андрія Соцького.

"У лікарні знаходяться троє постраждалих, усі – в операційних", - зазначили в пресслужбі.

Більше інформації про стан постраждалих обіцяють надати вранці, зараз лікарі не прогнозують, скільки триватимуть операції.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пізніше міністр внутрішіх справ Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали групу молодих людей, які обстріляли мікроавтобус.