Обстріл автобуса на Харківщині: уже 16 підозрюваним обрали запобіжний захід

"На цей час Київський райсуд Харкова відправив на 60 діб за грати без права на заставу 7 чоловіків, які підозрюються у вчиненні хуліганства та замаху на вбивство. Учора, 29 серпня, таке ж рішення прийнято щодо 9-ох підозрюваних у правопорушенні", - зазначив Чубенко.

За його словами, 14 підозрюваних є мешканцями Дніпра, ще двоє - з Харкова.

Водночас на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати поширену у Мережі інформацію з посиланням на представника "Нацкорпусу" Максима Жоріна про те, що екскомандир полку "Азов" Олександр Бугайов - останній, якому обрано запобіжний захід, - у момент нападу "був за 50 кілометрів від місця подій", Чубенко сказав, що не дає інформації щодо фігурантів.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися. З Mitsubishi вийшла група людей, які вчинили напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали машині механічних пошкоджень - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

Зловмисники втекли на своєму автомобілі. За годину після нападу правоохоронці їх затримали у Красноградському районі Харківської області. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".

28 серпня за підозрою у правопорушенні затримані 14 осіб, пізніше ще п’ятеро. Загалом встановлено дані 49 учасників бійки.