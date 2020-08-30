Напад на автобус під Харковом: уже 15 підозрюваним обрали запобіжний захід

Київський райсуд Харкова обрав 15-ом з 16-ти підозрюваних у нападі на автобус з активістами, що стався 27 серпня, запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці без права на заставу.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора та обрав арешт до 25 жовтня без права на заставу для 15-ох підозрюваних. Попередній список у 14 осіб збільшився на двох осіб, яких, за уточненими даними, затримано у п'ятницю", - зазначив Чубенко.

За його словами, засідання суду з обрання запобіжного заходу 16-му підозрюваному триває.

Раніше поліція поінформувала, що біля будівлі суду зібралося близько 100 осіб. Охорону громадського порядку здійснюють близько 250 поліцейських. Порушень не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні суд обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус з активістами ГО "Патріоти - За життя".

27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу міста Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували 20 осіб, та змусили його зупинитися. З Mitsubishi вийшла група людей, які вчинили напад на пасажирів мікроавтобуса та завдали машині механічних пошкоджень - порізали шини, побили камінням скло й обстріляли з травматичної зброї. В результаті до лікарні доправили чотирьох потерпілих.

Зловмисники втекли на своєму автомобілі. За годину після нападу правоохоронці їх затримали у Красноградському районі Харківської області. Наступного дня їм було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за статтями "Хуліганство" і "Замах на вбивство".

28 серпня за підозрою у правопорушенні затримані 14 осіб, пізніше ще п’ятеро. Загалом встановлено дані всього 49 учасників бійки. Слідчі дії тривають.